Pokémon, il cosplay di Misty da win_winry ci riporta al mare

Torniamo dalle parti di Pokémon con questo nuovo cosplay di Misty, soggetto che rimane sempre costantemente sulla cresta dell'onda, come dimostra anche questa nuova interpretazione di win_winry_, calata perfettamente nel ruolo della celebre compagna di viaggio di Ash e Pikcachu.

Come succede spesso, specialmente in zona estiva, il fatto che si tratti di un'allenatrice specializzata in Pokémon di tipo acqua la pone all'interno di contesti marini o semplicemente balneari, ovviamente sfruttando il richiamo aggiuntivo che tale ambientazione si porta dietro.

In questo caso, Misty è accompagnata da Staryu, uno dei Pokémon di tipo acqua che fanno compagnia storicamente al personaggio in questione, oltre a Togepi, che però non compare in questo caso. Lo Staryu in questo è riprodotto in maniera decisamente fedele nella sua versione base, ovvero non evoluta in Starmie.

L'allenatrice di Cerulean City, si conferma dunque uno dei personaggi preferiti dai fan e in particolare dalle cosplayer, e la reinterpretazione proposta da win_winry_ è veramente convincente anche per quanto riguarda il costume, con la tenuta tipica della ragazza composta da canottiera gialla, pantaloncini di jeans e le iconiche bretelle rosse.

Non può mancare ovviamente anche la tipica capigliatura color carota acceso, anche questa una sorta di simbolo per il personaggio in questione, riproposta puntualmente anche dal cosplay qui presente, che per il resto si caratterizza per una particolare ambientazione con tanto di reti da pesca.