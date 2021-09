Tales of Arise per PS4 ancora primo in classifica giapponese, Nintendo Switch in calo

Tales of Arise si conferma il gioco più venduto anche per la scorsa settimana in Giappone, risultando dunque ancora primo nella classifica vendite relative al mercato nipponico per la settimana conclusa il 19 settembre 2021, almeno per quanto riguarda la versione PS4.

Il nuovo JRPG di Bandai Namco, che ha convinto un po' tutti come potete vedere anche nella nostra recensione di Tales of Arise, ha subito il fisiologico calo di vendite rispetto alla prima settimana di lancio, ma è comunque rimasto primo nella classifica, battendo WarioWare: Get It Together!

Da notare come altre due new entry siano entrate nella top ten della classifica giapponese, ovvero BanG Dream! Girls Band Party! per Nintendo Switch al quarto posto e Ni no Kuni II: Revenant Kingdom sempre per la console Nintendo al decimo posto.

Nonostante queste due introduzioni, Tales of Arise ha continuato a mantenere la prima posizione, in una settimana tutto sommato piuttosto tranquilla per quanto riguarda le vendite.

Tales of Arise ha convinto un po' tutti, ovviamente anche in Giappone

Vediamo qui sotto la classifica software in Giappone per la settimana tra il 13 e il 19 settembre 2021 (vendite totali tra parentesi):