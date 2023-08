Hideo Kojima compie 60 anni oggi: ecco gli auguri del team social italiano di Kojima Production

24 agosto 1963. Questo è il giorno in cui è nato Hideo Kojima , che non crediamo abbia bisogno di grandi presentazioni. L'autore della saga di Metal Gear, Death Stranding e non solo ha compiuto oggi 60 anni . Sì, tecnicamente in Giappone è già il 25 agosto, ma dal nostro punto di vista è ancora "oggi".

Kojima, 60 anni di passione

Hideo Kojima, a person by Hideo Kojima

Come detto, Hideo Kojima non ha bisogno di grandi presentazioni, ma per chi è meno informato facciamo comunque un rapido excursus sul creativo.

Nato a Tokyo, Kojima vive in realtà in più parti del Giappone nel corso della propria infanzia e adolescenza. Da giovane scrive racconti, ma si appassiona di cinema crescendo. Studia economia all'università e scopre i videogiochi. Decisa la propria carriera, si unisce a Konami e nel 1987 ha la possibilità di realizzare Metal Gear. L'anno successivo si occupa di Snatcher e nel 1990 lavora a Metal Gear 2: Solid Snake. Nel 1994 passa a Policenauts. Il vero grande successo è però Metal Gear Solid, pubblicato nel 1998.

Facendo un rapido salto in avanti, Kojima si occupa della saga di Metal Gear Solid per anni presso Konami, lavorando però anche ad altre opere come Zone of the Enders. Alla fine del 2015 lascia la compagnia e fonda la propria Kojima Productions tramite la quale realizza Death Stranding, pubblicato su PC e PS4. Attualmente sta lavorando a Death Stranding 2 e un progetto cloud in collaborazione con Xbox.