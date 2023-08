Indiana Jones: lo sviluppo procede alla grande per Todd Howard

Todd Howard ha dichiarato che lo sviluppo del gioco di Indiana Jones procede alla grande. La dichiarazione è stata fatta in un'intervista concessa alla testata GQ, dedicata per la maggior parte all'imminente lancio di Starfield.

Indiana Jones è stato annunciato qualche anno fa per poi sparire dai radar, un po' come The Elder Scrolls VI. Sviluppato da MachineGames, lo stesso studio degli ultimi Wolfenstein, non è evidentemente ancora pronto per essere mostrato pubblicamente. Probabilmente l'annuncio nacque dalla volontà di Lucasfilm di mostrarsi di nuovo attiva sul mercato dei videogiochi.

Howard, che è il produttore esecutivo di Indiana Jones, è però ottimista sul gioco, e ha detto che i membri del team "Hanno capito bene come uccidere nazisti e stanno facendo un grande lavoro." Ovviamente non ha dato tempistiche, anche perché è proprio il momento per farlo, considerando quanto Bethesda è concentrata su Starfield.