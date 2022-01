HORI, preorder Amazon degli accessori di Leggende Pokémon Arcues: Split Pad Pro, custodia e borsa

HORI ha reso disponibili i preorder degli accessori su licenza ufficiale di Leggende Pokémon Arceus. Parliamo del controller Split Pad Pro, della custodia protettiva per Nintendo Switch e della borsa a tracolla. I prodotti saranno disponibili tra il 27 e il 28 gennaio 2022 su Amazon.it. Il controller HORI Split Pad Pro a tema Leggende Pokèmon Arceus propone: maxi impugnatura, pulsanti, dorsali, stick analogici e D-Pad; grilletti posteriori, pulsanti rimappabili e modalità Turbo. È da utilizzare per la console in formato portatile, in sostituzione dei normali Joy-Con. La HORI Borsa a Tracolla Adventure Pack è pensata per trasportare la console, il dock, controller extra, caricabatterie e gli accessori. Dispone di un imbottitura posteriore confortevole e una tasca aggiuntiva esterna; indossabile in spalla o attorno alla vita. Infine, la HORI Custodia Vault Case è compatibile con Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. L'involucro superiore in plastica PET con stampa a colori lucidi; c'è spazio per la console, 10 cartucce di gioco e piccoli accessori.