PS5, controller Fighting Commander OCTA e Fighting Stick Alpha annunciati da HORI

HORI ha annunciato i controller Fighting Commander OCTA e Fighting Stick Alpha per PS5, ma parliamo in realtà di dispositivi compatibili anche con PS4 e PC, entrambi pensati per i picchiaduro.

Impegnata anche nella produzione degli accessori di Leggende Pokémon: Arceus, l'azienda nipponica ha presentato i suoi nuovi controller attraverso i canali social ufficiali di PlayStation, con un'enfasi appunto sulla compatibilità con PlayStation 5.

Il Fighting Commander OCTA è caratterizzato da un d-pad di alta qualità, ergonomia migliorata e un'eccellente qualità costruttiva, in grado di garantire la robustezza dell'apparecchio anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Come detto, il controller è compatibile con PS5, PS4 e PC.

Il Fighting Stick Alpha si presenta invece come un fighting stick, appunto, con artwork sostituibile e la possibilità di accedere ai componenti ai fini della manutenzione. Stick e pulsanti Hayabusa garantiscono precisione, reattività e solidità, ma sono presenti anche preset memorizzabili.

Fighting Commander OCTA e Fighting Stick Alpha sono entrambi in arrivo, rispettivamente al prezzo di 59,99$ e 199,99$,