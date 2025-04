HORI Telecamera Pianta Piranha per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon

La HORI Telecamera Pianta Piranha è ora disponibile in preordine su Amazon Italia a 39,99€ IVA inclusa. Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai sempre il prezzo più basso applicato fino alla data di uscita. Puoi preordinarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. Ispirata al celebre nemico del mondo di Mario, questa telecamera USB prende la forma della classica Pianta Piranha e aggiunge un tocco di divertimento alla tua postazione. È dotata di un collo flessibile e di una bocca che si apre e si chiude, rendendola non solo funzionale, ma anche altamente scenografica.

Compatibilità e funzionalità essenziali

Perfetta per l'uso con Nintendo Switch 2, la telecamera è compatibile con tutte le modalità della console: TV, portatile e da tavolo. È l'accessorio ideale per giochi che sfruttano la visione o per sessioni in streaming, grazie alla sua risoluzione 640x480 a 30 fps e a un angolo di visione di 80 gradi. Su Amazon è disponibile anche la versione standard della telecamera, che invece arriva fino a 1080p invece.

La scatola della telecamera

Nella confezione sono presenti anche un cavo USB-C per la connessione diretta alla console e un adattatore stereo angolato da 3,5 mm, così da permettere una gestione comoda del suono. Il design compatto e flessibile rende questa telecamera facile da posizionare in qualsiasi configurazione di gioco.