Lies of P per PC è disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming

Un mondo oscuro e crudele

In Lies of P, interpreti un burattino creato da Geppetto, intrappolato in un mondo caotico e spietato. La città di Krat, un tempo splendente e industrialmente prospera, è ora avvolta dalla follia e dalla sete di sangue. Questo soulslike unico nel suo genere offre un'ambientazione ispirata all'epoca della Belle Époque, rivisitata in chiave macabra e suggestiva.

Esplora un mondo dettagliato e inquietante, scoprendo segreti nascosti e affrontando orrori inimmaginabili. La narrazione si intreccia con il gameplay, lasciandoti decidere se affrontare i pericoli con verità o menzogne. Potete scoprire ulteriori dettagli sul gioco cliccando sulla nostra recensione.