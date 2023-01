Horizon Call of the Mountain: nuovi dettagli su Ryas, il protagonista

Guerrilla Games oggi ha svelato nuovi dettagli su Ryas, il protagonista di Horizon Call of the Mountain, tramite un lungo post sul PlayStation Blog realizzato dal community manager Chante Goodman.

In uscita il prossimo 22 febbraio in concomitanza con PlayStation VR2, in questa nuova avventura non vestiremo i panni di Aloy, che comunque farà un cameo nel gioco, ma un personaggio inedito. Si tratta di Ryas, un ex soldato dei Carja delle Ombre in cerca di redenzione dopo aver giocato un ruolo chiave nel rapimento di Itan, il principe dei Carja.

Il suo passato nei poco apprezzati Carja delle Ombre ha dei risvolti anche nelle interazioni con gli altri personaggi, tra cui vecchie conoscenze e volti nuovi per i giocatori della serie, con Ryas che deve fare ammenda per le sue colpe per essere accettato.

"Dopo essersi lasciato catturare e imprigionare dai Carja, a Ryas è stata risparmiate l'esecuzione", recita il post sul PlayStation Blog. "Ora è stato reclutato dal Re Sole Avad e da Marad l'Onesto. Abile scalatore, arciere e cacciatore, Ryas deve guadagnarsi la libertà in cambio dell'investigazione di una nuova minaccia."

"Ryas è finito dal lato sbagliato per le ragioni giuste. La sua famiglia è stata divisa e, infine, incarcerata. Questa è la storia di come prova a rimettersi in piedi. Avendo combattuto per i Carja delle Ombre, il rapporto di Ryas con questi personaggio è antagonistico nel migliore dei casi. Deve fare ammenda e breccia nel loro cuore se spera di essere accettato."

Horizon Call of the Mountain, un'immagine ufficiale

"Prendete Hami, ad esempio, un soldato e sostenitore fedele del Carja Sundom a cui sono stati risparmiati gli orrori delle incursioni rosse grazie al suo incarico come guardia di confine. Anche lei non riesce a perdonare o a dimenticare le atrocità causate dai Carja delle Ombre, avendo perso molti amici e compagni nel conflitto. Conosciuta per il suo fine intelletto e carattere irascibile, non sopporta l'incarico di accompagnare Ryas. Il suo odio per ciò che Ryas rappresenta è solo una delle sfide che quest'ultimo dovrà affrontare."

Horizon Call of The Mountain sarà uno dei giochi disponibili al lancio di PlayStation VR2, il visore di PS5 che sarà disponibile dal 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro in Italia. Al lancio sarà disponibile anche un bundle con Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649,99 euro.