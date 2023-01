Chainsaw Man, il cosplay di Makima da f.ukuro mostra i vari lati della ragazza

Chainsaw Man continua ad essere uno dei manga/anime più in voga del momento, anche con la recente conclusione della prima stagione dell'anime, cosa che ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, come dimostra ancora una volta da questo incredibile cosplay di Makima da parte di f.ukuro, davvero notevole.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo vicino a quello reale e contemporaneo, ma in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. In questa realtà caotica e inquietante, Makima ha il ruolo di ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente specializzata, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

Si tratta di un personaggio complesso e sfaccettato, che ben presto svela la sua vera natura di donna spietata e calcolatrice, che vede gli altri esseri umani esclusivamente come mezzi per raggiungere i propri fini. In questo rientra anche Denji, praticamente soggiogato dal fascino e dal carisma della donna, sebbene il rapporto tra i due diventi più complesso con l'avanzare ella storia. In ogni caso, questa interpretazione di f.ukuro punta a mostrare i vari aspetti della ragazza, da quelli più oscuri a quelli apparentemente normali.

