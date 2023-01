Redfall: nuove immagini mostrano ambientazione e gameplay del gioco Arkane

Dopo la recente presentazione andata in scena con l'Xbox Developer Direct, Microsoft e Bethesda hanno pubblicato alcune nuove immagini di Redfall, che mostrano vari scorci dell'ambientazione e alcuni momenti di gameplay per il nuovo gioco di Arkane in arrivo.

Abbiamo visto la settimana scorsa il nuovo trailer gameplay con data d'uscita di Redfall, dal quale abbiamo appreso che il gioco arriverà il 2 maggio 2023.

In tale occasione sono emerse varie notizie al riguardo e c'è stato modo anche di approfondirne maggiormente la conoscenza con l'anteprima che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.

Gli screenshot visibili nella galleria qui sopra consentono di dare un'occhiata a vari scenari di Redfall, tra interni ed esterni, tutti alquanto inquietanti ma caratterizzati dal particolare stile un po' caricaturale che sembra caratterizzare tutto il gioco di Arkane e Bethesda.

Nei giorni scorsi sono arrivati anche i dettagli su Pass Eroi, bonus per Xbox Game Pass e preorder di Redfall, dunque ormai il quadro sul gioco è abbastanza completo, in attesa dell'uscita che avverrà all'inizio di maggio. Ricordiamo peraltro che Redfall sarà disponibile al day one nel catalogo di Xbox Game Pass e si tratta di un'esclusiva Xbox e PC.

Pur rimanendo legato alla tradizione Arkane degli immersive sim, questo nuovo titolo è probabilmente maggiormente tendente allo sparatutto più puro, con la presenza di personaggi dotati di diverse abilità specifiche.