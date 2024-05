Horizon Forbidden West: aggiunti gli oggetti comunitari di Steam alla versione PC

Gli oggetti comunitari

Ecco gli oggetti comunitari di Steam di Horizon Forbidden West

Per chi se lo stesse chiedendo, le trading card di Steam sono delle carte virtuali collezionabili associate ai giochi disponibili sulla piattaforma, che si ottengono semplicemente giocando per un certo tempo ai titoli posseduti, sempre che le supportino. Una volte ottenute, si possono rivendere nel negozio ufficiale di Steam, oppure si può tentare di completare un set acquistando quelle mancanti (solitamente costano pochi centesimi, soprattutto per i giochi più diffusi, ma si possono anche scambiare). Quando si completa un set di carte, è possibile "craftrarlo" per ottenere oggetti virtuali come emoticon, sfondi per il profilo e occasionalmente sconti per altri giochi. Le trading card di Steam hanno una dimensione collettiva e sociale oltre che economica, poiché consentono ai giocatori di interagire, scambiare e completare le loro collezioni virtuali.

Horizon Forbidden West è stato accolto molto bene su PC. Su Steam conta una media di giudizi "Molto positiva" ottenuta da più di 7.500 recensioni degli utenti. Sviluppato da Guerrilla Games, il gioco è stato convertito da PS5 dagli specialisti di Nixxes, acquisiti da Sony appositamente per realizzare conversioni PC dei suoi giochi first party.