Horizon Forbidden West: Burning Shores: scoperto un easter egg dedicato a The Last of Us 2

L'espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores è disponibile per PS5 da pochissimi giorni, ma già stanno spuntando le prime curiosità, come un easter egg dedicato a The Last Of Us 2 di Naughty Dog.

A questo punto fate bene attenzione, perché stiamo per scrivere delle anticipazioni su Horizon Forbidden West: Burning Shores. Sono in realtà molto piccole, ma se non volete averne, chiudete la notizia o andate a guardare le nuvole del gioco, effettivamente davvero belle.

Nel corso di Horizon Forbidden West: Burning Shores si può ottenere un arco che è un chiaro riferimento a The Last of Us parte 2. Vediamo la spiegazione completa su dove trovarlo:

La scoperta è stata fatta dall'utente Reddit AlbusDumbdlor, che ha rinvenuto per primo l'arco giocattolo. Le caratteristiche dell'arma sono abbastanza misere, ma a far felici i fan è il fatto che si tratta dello stesso arco usato durante una sezione di The Last of Us 2, quella dell'acquario.

Insomma, siamo di fronte a uno scambio di equipaggiamento tra mondi apocalittici. Vedremo con il passare del tempo se saranno scoperti altri easter egg in Horizon Forbidden West: Burning Shores.