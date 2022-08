House of the Dragon: la prima puntata avrà una scena potente quanto le Nozze Rosse, per Martin

George R. R. Martin ha affermato che una scena della prima puntata della nuova serie spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon, avrà la stessa potenza e lo stesso impatto delle Nozze Rosse.

Parlando con Vanity Fair, Martin ha detto: "Quella scena è... non si può usare la parola 'piacevole' per una scena del genere, ma è incredibilmente potente. È viscerale e ti strappa il cuore e lo butta a terra. Ha il tipo di impatto che hanno avuto le Nozze Rosse. È una scena splendidamente realizzata su qualcosa di orribile".

Non sappiamo esattamente di cosa sta parlando lo scrittore ed è meglio così in quanto sarebbe uno spoiler avere più dettagli. Ricordiamo che House of the Dragon sarà disponibile in Italia dal 22 agosto 2022 tramite Sky, precisamente sul canale Sky Atlantic.

Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen in House of the Dragon

House of the Dragon è tratto dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin. La trama segue le vicende della Casa Targaryen 200 anni prima degli eventi trattati ne Il Trono di Spade. Ci saranno ovviamente intrighi di corte, tradimenti, scontri, guerre e sangue.

Recentemente abbiamo anche visto uno stupendo cartellone 3D animato dedicato a House of the Dragon.