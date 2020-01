Huawei P40 Pro PE, prime caratteristiche e un video render

In questi primi mesi del 2020, Huawei mostrerà al mondo i suoi nuovi smartphone android top di gamma: vale a dire Huawei P40 e compagnia. Sono poche le informazioni attualmente disponibili, ma sapevate che arriverà anche uno smartphone premium?

Stiamo facendo riferimento a quello che nella rete è attualmente noto come Huawei P40 Pro PE, il non plus ultra per la serie di smartphone android targata Huawei. Le prime caratteristiche disponibili parlano di un doppio foro per le fotocamere anteriori, di un display leggermente curvo nei lati, e di ben cinque fotocamera posteriori (52MP 1/1,3"; 8MP 240mm periscopica con zoom ottico 10x; 40MP grandangolare; quarta cam al momento non nota, probabile macro; 3D ToF).

Bisognerà attendere almeno la fine di marzo 2020 per la presentazione ufficiale di tutti i dispositivi, solo allora sapremo ad esempio se Huawei P40 Pro PE monterà davvero un Kirin 990 5G con 12GB di RAM. Intanto, però, abbiamo per voi un video che ne mostra l'aspetto, ricostruito sulla base dei render attualmente disponibili. Cosa ne pensate del prossimo smartphone android top di gamma della società?