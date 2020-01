God of War su Netflix, una serie TV sarebbe un'ottima idea per il director Cory Barlog

Una serie Netflix su God of War sarebbe un'ottima idea, secondo il director Cory Barlog, ma si tratta solamente di un'idea lanciata quasi a provocazione più che di un progetto serio, almeno per quanto ne sappiamo al momento.



Rispondendo a un articolo di GamesIndustry, che chiedeva appunto quali sarebbero potute essere altre serie videolidiche ad effettuare un passaggio con successo in formato televisivo, Barlog ha risposto convinto con "God of War", intendendo che il gioco per PS4, in particolare con la sua nuova caratterizzazione data dal reboot, potrebbe adattarsi a una serie TV.



Tutta la discussione partiva dal successo della serie Netflix The Witcher, considerando comunque che questa è effettivamente basata sui libri ma deve molto del successo alla diffusione dei videogiochi da parte di CD Projekt RED.



Dunque, come potenziale serie TV Netflix, il director ha candidato il suo God of War, specificando ovviamente che si tratta solo di una sua idea che non ha nulla a che fare con progetti effettivamente in corso, tuttavia visto il taglio cinematografico assunto è una cosa piuttosto condivisibile, anche se il sostrato fornito dall'opera letteraria di Andrzej Sapkowski ha un altro spessore, ovviamente.