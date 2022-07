I Am Groot, primo trailer per la serie Marvel in arrivo su Disney+

I Am Groot, la nuova serie Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+, è stata mostrata al San Diego Comic-Con 2022 con un primo, divertente trailer ufficiale.

In uscita il 10 agosto, I Am Groot racconterà una serie di avventure di Baby Groot, ambientate dunque in un periodo vicino a quello degli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 2.

Vin Diesel presterà ancora una volta la propria voce al personaggio, ovviamente previa modifica elettronica per "ringiovanirla", e fra i produttori dello show figura anche James Gunn, il che dovrebbe fornire una qualche garanzia.

Il video parla nello specifico di cinque corti animati, che pare vedranno anche la presenza del Drax di Dave Bautista: scopriremo come stanno le cose, come detto, a partire dal 10 agosto su Disney+.