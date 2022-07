Il Cortocircuito di oggi parla di Simon the Sorcerer Origins, God of War Ragnarok e Skull and Bones

Quando tornate a casa, date una carezza ai vostri bambini e ditegli che è da parte di Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, così li traumatizzerete per sempre lanciandoli in uno stato catatonico da cui non potranno uscire mai più. Naturalmente poi ditegli anche che oggi torna il Cortocircuito, in diretta sul nostro canale Twitch, dalle 17:00 alle 18:30, così da fargli riprendere coscienza di sé. Certo, urleranno con la bava alla bocca e gli verranno gli occhi a forma di Kirby, ma che importa? È un bell'esperimento, provatelo, anche se può fruttarvi qualche anno di galera.

Fortuna vuole che oltre al trio che tutti ci invidiano, anche se non si sa bene chi, ci sarà anche un ospite prestigioso: Massy Calamai di Smallthing Studios, che sta lavorando nientemeno che a Simon The Sorcerer Origins, il nuovo capitolo dell'acclamata serie di avventure grafiche nata all'epoca in cui quelli a 16-bit erano sistemi fiammanti e desideratissimi. Approfitteremo della sua presenza per parlare del progetto, del franchise, di come funziona lo sviluppo in Italia e di molti altri argomenti interessanti.

Purtroppo a un certo punto Calamai se ne andrà e rimarranno soltanto i tre tenores senza voce, che discuteranno amabilmente di God of War Ragnarok, di Skull and Bones, di date d'uscita e delle diverse strategie comunicative di Ubisoft e Sony.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!