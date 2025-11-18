Il designer di iPhone Air lascia Apple e si unisce a una nuova startup IA

Apple continua a perdere figure chiave: stavolta è il turno di Abidur Chowdhury , designer che ha contribuito allo sviluppo dell'iPhone Air. Le dimissioni di Chowdhury rappresentano per Apple la perdita di un talento chiave, che ha contribuito in modo determinante all'azienda per oltre sei anni.

Verso nuove opportunità

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l'uscita di Chowdhury non avrebbe alcun nesso con l'iPhone Air, nonostante le vendite al di sotto delle aspettative. Queste dimissioni non sorprendono più di tanto, dato che l'azienda di Cupertino sta affrontando una vera e propria fuga di cervelli da ormai diversi mesi. Molti talenti sono passati a Meta, OpenAI e Anthropic, mentre in questo caso il designer sarebbe passato a una startup IA non ancora specificata.

"Abidur Chowdhury, industrial designer, ha recentemente lasciato l'azienda per entrare in una startup che si occupa di intelligenza artificiale, secondo quanto riferito da persone vicine alla vicenda. La sua uscita ha suscitato scalpore all'interno dell'azienda, data la sua crescente importanza all'interno del team di progettazione, hanno affermato le persone, che hanno chiesto di rimanere anonime poiché si tratta di una questione privata", si legge su Bloomberg.

Secondo quanto specificato, inoltre, il nuovo modello di iPhone Air è comunque tra i piani dell'azienda.