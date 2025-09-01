Il monitor KTC H27T22 2560x1440 QHD è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Il prodotto viene venduto da Misteer Store e spedito dalla Polonia, con la consegna prevista entro pochissimi giorni (tra il 4 e l'11 settembre). Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il monitor KTC H27T22 a 148,26 €. Con il codice MULTI18 potete risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 130,26 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del monitor KTC H27T22

Si tratta in questo caso di un monitor da 27" IPS con tempo di risposta GTG di 1 ms, per immagini sempre chiare e fluide ed effetto ghosting ridotto al minimo. I punti chiave di questo monitor sono i colori straordinari e la chiarezza delle immagini QHD 2K. A contribuire è la frequenza d'aggiornamento estremamente veloce di 180 Hz e il 99% della gamma sRGB con un massimo di 16,7 milioni di colori.

Il monitor KTC

Con il supporto HDR10, inoltre, questo monitor offre maggiore luminosità e migliore contrasto per dettagli ancora più convincenti. Il supporto è regolabile, quindi potete anche ruotarlo se preferite posizionarlo in verticale. Ovviamente è possibile anche regolarne l'altezza in modo da godere del massimo comfort senza stancare gli occhi.