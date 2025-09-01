Il monitor KTC H27T22 2560x1440 QHD è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Su AliExpress è disponibile il monitor KTC H27T22 a 148,26 €. Con il codice MULTI18 potete risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 130,26 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il prodotto viene venduto da Misteer Store e spedito dalla Polonia, con la consegna prevista entro pochissimi giorni (tra il 4 e l'11 settembre). Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor KTC H27T22
Si tratta in questo caso di un monitor da 27" IPS con tempo di risposta GTG di 1 ms, per immagini sempre chiare e fluide ed effetto ghosting ridotto al minimo. I punti chiave di questo monitor sono i colori straordinari e la chiarezza delle immagini QHD 2K. A contribuire è la frequenza d'aggiornamento estremamente veloce di 180 Hz e il 99% della gamma sRGB con un massimo di 16,7 milioni di colori.
Con il supporto HDR10, inoltre, questo monitor offre maggiore luminosità e migliore contrasto per dettagli ancora più convincenti. Il supporto è regolabile, quindi potete anche ruotarlo se preferite posizionarlo in verticale. Ovviamente è possibile anche regolarne l'altezza in modo da godere del massimo comfort senza stancare gli occhi.