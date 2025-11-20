Il mouse da gaming Katar Elite di Corsair è al suo minimo storico su Amazon per il Black Friday: preciso e leggerissimo

Su Amazon, oggi, tra le tante offerte in occasioni della prima giornata di Black Friday, spicca una super promozione con un maxi sconto in formato extra large del 49% sul mouse da gaming Katar Elite di Corsair che viene venduto a 49,99€, suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Il mouse da gaming Corsair unisce prestazioni elevate, design compatto e massima libertà di movimento. Il suo design leggero facilita l'utilizzo anche durante lunghe sessioni di gioco, garantendo un controllo naturale e privo di affaticamento.

Ulteriori dettagli tecnici

Dotato di connettività Bluetooth e USB con tecnologia SLIPSTREAM Wireless, offre una trasmissione rapidissima con una latenza inferiore a 1 ms, assicurando una risposta immediata ai comandi anche nelle situazioni più competitive. I pulsanti reattivi e affidabili sono progettati per resistere nel tempo e per supportare macro e personalizzazioni, adattandosi allo stile di gioco di ogni utente.

Il cuore del dispositivo è il sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI, estremamente preciso e regolabile, ideale per giochi frenetici e per chi necessita di movimenti accurati al pixel. Che si tratti di FPS, MOBA o titoli strategici, il tracking rimane sempre fluido e impeccabile. La batteria ricaricabile garantisce fino a 110 ore di autonomia.