Il mouse da gaming Katar Elite di Corsair è al suo minimo storico su Amazon per il Black Friday: preciso e leggerissimo

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di Black Friday, è presente una grossa promo sul mouse da gaming Katar Elite di Corsair.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Mouse Corsair

Su Amazon, oggi, tra le tante offerte in occasioni della prima giornata di Black Friday, spicca una super promozione con un maxi sconto in formato extra large del 49% sul mouse da gaming Katar Elite di Corsair che viene venduto a 49,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Il mouse da gaming Corsair unisce prestazioni elevate, design compatto e massima libertà di movimento. Il suo design leggero facilita l'utilizzo anche durante lunghe sessioni di gioco, garantendo un controllo naturale e privo di affaticamento.

Ulteriori dettagli tecnici

Dotato di connettività Bluetooth e USB con tecnologia SLIPSTREAM Wireless, offre una trasmissione rapidissima con una latenza inferiore a 1 ms, assicurando una risposta immediata ai comandi anche nelle situazioni più competitive. I pulsanti reattivi e affidabili sono progettati per resistere nel tempo e per supportare macro e personalizzazioni, adattandosi allo stile di gioco di ogni utente.

Katar

Il cuore del dispositivo è il sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI, estremamente preciso e regolabile, ideale per giochi frenetici e per chi necessita di movimenti accurati al pixel. Che si tratti di FPS, MOBA o titoli strategici, il tracking rimane sempre fluido e impeccabile. La batteria ricaricabile garantisce fino a 110 ore di autonomia.

#Tecnologia
