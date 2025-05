Il nuovo aggiornamento di Steam Deck migliora la durata della batteria

Limite di carica

Quindi ora è possibile impostare un limite massimo di carica all'80%, che sembra un controsenso, vista la scarsa durata della batteria del deck, ma che in realtà è davvero salutare per il sistema, soprattutto se lo si tiene sempre attaccato al caricatore.

L'aggiornamento è già disponibile per il download. Per ottenerlo dovete unirvi al canale beta degli aggiornamenti, che consente di ottenere in anticipo (ma in versioni meno stabili) le novità che Valve va introducendo per Steam Deck. Per accedere al canale beta dovete selezionarlo nelle impostazioni.

Il limite di carica della batteria si attiva invece nel sottomenu "Alimentazione", dove ora troverete anche le opzioni per lo stand by dello schermo, il timeout della sospensione e la visualizzazione della percentuale della batteria.

Qui di seguito potete leggere la nota di rilascio completa:

Generale

Aggiunto il controllo del limite di carica della batteria in Impostazioni → Alimentazione .

. Questa opzione consente di impostare un limite massimo di carica per il tuo Steam Deck.

Limitare la carica all'80% può essere vantaggioso per la salute della batteria a lungo termine. Questo può essere utile se il tuo Steam Deck è costantemente in carica (es. in modalità dock) o se la batteria si scarica raramente.

Spostate le impostazioni per l'oscuramento dello schermo e il timeout di sospensione in Impostazioni → Alimentazione .

. Spostata l'impostazione "Mostra percentuale batteria" in Impostazioni → Alimentazione .

. Corretto l'incolla dalla tastiera su schermo.

Steam Input