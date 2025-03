Il nuovo monitor VU Air Ionizer di ASUS purifica anche l'aria

Il monitor rappresenta senz'ombra di dubbio una delle componenti fondamentali di un PC desktop, che si tratti di un uso professionale o per finalità di gaming, dove buoni tempi di latenza e un'alta frequenza d'aggiornamento sono condizioni necessarie per delle ottime prestazioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, ASUS ha annunciato un nuovo modello di monitor a dir poco stravagante, con una funzionalità completamente inedita all'interno del settore: scopriamola insieme.

Le specifiche tecniche della nuova serie ASUS VU Air Ionizer Nel corso delle ultime ore ASUS ha annunciato ufficialmente la nuova serie di monitor VU Air Ionizer, che offre l'inedita funzionalità di purificazione dell'aria, per garantire un ambiente salutare. La nuova serie si compone di tre modelli, rispettivamente da 24, 27 e 34 pollici di diagonale in base alle esigenze dello specifico utente. Tutti e tre i modelli offrono la tecnologia SmoothMotion, con il supporto fino ad un massimo di 100 Hz per la frequenza d'aggiornamento e tempo risposta pari a 1 millisecondo. ASUS VU Air Ionizer I modelli da 24 e 27 pollici offrono un pannello IPS con angolo visuale di 178 gradi, mentre il modello top di gamma da 34 pollici offre uno screen ultra-wide con rapporto 21:9 e un angolo di visuale di 178 gradi. La caratteristica inedita e curiosa dei nuovi monitor risiede nella loro parte posteriore, dove figura lo ionizzatore d'aria, che nel giro di circa 3 ore è in grado di rimuovere fino al 90% della polvere che circola all'interno dell'ambiente in cui il monitor VU Air Ionizer è posizionato, con una copertura indicativa pari a circa 1 metro quadrato. I nuovi monitor supportano inoltre la tecnologia Eye Care Plus, che permette di salvaguardare la salute degli occhi dopo ore e ore di visione continuativa dello schermo.

Prezzi e disponibilità della nuova serie ASUS VU Air Ionizer Un grande occhio di riguardo è stato riservato anche all'imballaggio ecologico: contrariamente alle solite confezioni, infatti, le scatole possono essere facilmente ripiegate e fungere da stand per il proprio smartphone, organizer da scrivania per i propri accessori e quant'altro. Monitor ASUS VU Air Ionizer I nuovi monitor VU Air Ionizer sono già disponibili per la vendita, con un prezzo di 149 euro per il modello base da 24 pollici, 179 euro per il modello da 27 pollici e 339 euro per il modello da 34 pollici. Se siete interessati ad acquistarlo, è sufficiente cliccare sul box sottostante.