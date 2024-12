Helldivers 2 è in sconto per PC su Instant Gaming

Helldivers 2 è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 24.99€, rispetto al prezzo originale di 40€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 30.49€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Unisciti alla più grande forza militare della galassia in Helldivers 2, il frenetico sparatutto in terza persona che ti mette nei panni di un soldato d'élite della Super Terra. La pace e la democrazia sono minacciate, e spetta a te e alla tua squadra combattere contro orde di nemici implacabili per salvaguardare il futuro dell'umanità.

Strategia, lavoro di squadra e azione esplosiva in Helldivers 2

In Helldivers 2, affronta missioni strategiche in squadre di massimo quattro giocatori. La collaborazione è fondamentale: mentre combatti contro orde di alieni ostili, il fuoco amico è una realtà con cui convivere, rendendo la coordinazione tra i membri del team essenziale per il successo.

Scegli come portare la libertà: sfrutta un arsenale vasto e potente, personalizza le dotazioni con corazze salvavita e utilizza stratagemmi avanzati per sconfiggere i nemici. Ogni arma e risorsa è progettata per darti il massimo vantaggio, ma sta a te pianificare ogni attacco con precisione.