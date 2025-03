Il cosplay di Aira Shiratori da DanDaDan di Ririri mostra il lato più grazioso del personaggio

La prima stagione di DanDaDan si è rivelata un successo, vuoi per l'intriganti vicende raccontate nell'opera di Yukinobu Tatsu, vuoi per l'adattamento di altissima qualità realizzato da Scince Saru. In attesa di guardare gli episodi della seconda stagione in arrivo quest'anno, ammiriamo l'ottimo cosplay di Aira Shiratori realizzato da Ririri.

Aira è uno dei personaggi di primo piano di DanDaDan. La sua vita cambia drasticamente quando trova l'orbe dorato di Okarun, che le conferisce la capacità di vedere spiriti. Questo evento la porta a diventare un'alleata per Momo Ayase e Okarun nelle loro avventure paranormali a base di alieni e spiriti maligni. È una studentessa nota per la sua bellezza, il carattere solare e gentilezza, cosa che l'ha resa molto popolare tra i suoi coetani. Tuttavia, si tratta solo di una facciata, dato che nasconde una personalità vanitosa, arrogante e irritante.