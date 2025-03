Palworld presto avrà il cross-play tra tutte le piattaforme grazie a un aggiornamento

La patch sarà disponibile durante il corso di questo mese e permetterà di giocare in multiplayer tra tutte le piattaforme, quindi PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Mac e quelle PC di Steam e Windows Store . Non solo, offrirà la possibilità anche di trasferire i Pal da un mondo all'altro , come possiamo leggere nel post qui sotto. Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli dell'aggiornamento, dunque bisognerà attenderne l'uscita per scoprire se includerà altre novità e correzioni di bug e problemi vari.

Pocketpair ha annunciato l'arrivo di un importante aggiornamento per Palworld che introdurrà il tanto atteso crossplay tra piattaforme differenti . Il lancio è in programma entro la fine del mese di marzo .

Palworld è in offerta su Steam e PlayStation Store

Considerando che è possibile affrontare l'avventura tra le isole di Palworld in compagnia di altri giocatori e creare mondi privati con decine di personaggi, si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tanti utenti. Lo è anche in previsione dell'arrivo di Palworld Arena, la modalità PvP, prevista entro la fine dell'anno.

Per festeggiare questa novità, Pocketpair ha svelato che al momento Palworld è in offerta con il 25% di sconto per la versione PS5 in vendita sul PlayStation Store (a questo indirizzo) e per quella Steam (qui), il che significa che potrete acquistarlo a 21,74 euro anziché i canonici 28,89 euro.