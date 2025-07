AMD Ryzen 7 7800X3D in offerta su AliExpress con tecnologia 3D V-Cache

Basato sulla moderna architettura Zen 4 a 5 nm, il Ryzen 7 7800X3D è progettato per garantire alte prestazioni con consumi contenuti . Con 8 core e 16 thread, frequenza base di 4.2 GHz e boost fino a 5.0 GHz, è pensato per chi pretende il massimo da giochi AAA, streaming e lavoro creativo. Tutti i core sono sbloccati per consentire overclocking avanzato, offrendo la massima flessibilità agli utenti più esigenti.

3D V-Cache: il segreto dei gamer professionisti

La vera arma segreta del 7800X3D è la 3D V-Cache: con ben 104 MB di cache totale, questo processore è ottimizzato per ridurre la latenza nei giochi, migliorando la reattività e le prestazioni in titoli esigenti. Il TDP da 120W è ben gestito, mentre il chip I/O include anche una GPU integrata AMD RDNA 2, utile per il primo avvio o per configurazioni senza scheda video dedicata.

Il Ryzen 7 7800X3D supporta memorie DDR5 con overclock semplificato tramite AMD EXPO, e sfrutta al massimo PCIe 5.0 per GPU e SSD NVMe ultraveloci. Il socket AM5 garantisce aggiornabilità a lungo termine, e la compatibilità con i dissipatori AM4 rende l'upgrade più semplice ed economico.