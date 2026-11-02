Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

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Velocità e buone prestazioni
Si tratta di una delle soluzioni più potenti, in grado di garantire velocità, efficienza e capacità di elaborazione. Il processore si basa sull'architettura Zen 5 e sulla tecnologia Next Gen 3D V-Cache. Inoltre, dispone di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz e una frequenza massima di boost che può raggiungere i 5,2 GHz. Integra 768 KB di cache L1, 8 MB di cache L2 e ben 96 MB di cache L3, oltre a una cache 3D aggiuntiva da 64 MB, per un totale di 104 MB.
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