Il successo di Persona e Like a Dragon è dovuto al lancio multipiattaforma e in contemporanea, per Sega

Questo risulta particolarmente sorprendente per etichette più tradizionaliste, come la stessa Atlus di Sega, che sulle esclusive ha costruito praticamente la sua storia, così come sui lanci dilazionati tra uscita nipponica e quelle estere.

C'è voluto un po' di tempo, ma i publisher nipponici stanno modificando le proprie strategie sul lancio dei giochi, prendendo in considerazione le uscite multipiattaforma ed eliminando, o riducendo sensibilmente, i ritardi tra il lancio in Giappone e quello internazionale.

Sega sta vivendo un momento di forma strepitosa, e in particolare le sue serie Persona e Like a Dragon continuano a confermarsi dei grandi successi , cosa che secondo la compagnia ha a che fare con il fatto che siano ormai multipiattaforma e con lanci contemporanei in tutto il mondo .

Persona 6 sembra proprio indirizzato a essere multipiattaforma al day one

Nel nuovo report finanziario di Sega sull'anno 2024, il publisher ha mostrato come in particolare le serie Persona e Like a Dragon stiano decisamente volando in termini di risultati sul mercato.

Una scena di Like a Dragon: Infinite Wealth

La prima ha totalizzato di recente oltre 23,5 milioni di copie vendute nel complesso, mentre la seconda ha raggiunto addirittura i 27,7 milioni di copie.

Solo Persona 5 e spin-off collegati ammontano a 10 milioni di copie a questo punto, ovvero quasi metà dei risultati raggiunti dall'intera serie nella sua lunga storia.

Secondo Sega, tra le motivazioni di questo successo ci sarebbe il fatto di essere diventate, più o meno di recente, delle serie completamente multipiattaforma, e il fatto che siano disponibili più facilmente in tutto il mondo.

L'insistenza su questi elementi sembrerebbe confermare i piani di Sega per lanciare Persona 6 su PC e forse tutte le console contemporaneamente e in diversi mercati, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.