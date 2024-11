Il MacBook Pro del 2026 cambierà completamente design e specifiche

Ci eravamo recentemente lasciati con il lancio dei nuovi MacBook Pro con chip proprietari M4, M4 Pro e M4 Max , che aumentano ulteriormente le performance rispetto ai modelli immediatamente precedenti, sia in termini di CPU che GPU, anche in vista del futuro arrivo di Apple Intelligence, previsto in Italia per aprile 2025 . Nel frattempo, già cominciano a susseguirsi con largo anticipo i primi rumor e indiscrezioni riguardanti i MacBook Pro del 2026 : scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Pro 2026: il primo display OLED?

Stando a quanto recentemente dichiarato dall'ormai noto giornalista Mark Gurman nel corso della sua newsletter Power On, la linea di MacBook Pro non avrà miglioramenti significativi fino al 2026. Inizialmente, infatti, i principali miglioramenti erano previsti per il 2025, per poi subire un cambio di notta a causa dei ritardi nella tecnologia del display.

Apple starebbe infatti progettando il primo display OLED per MacBook Pro, seguendo quanto fatto pochi mesi fa con l'ultimo modello di iPad Pro dotato di chip proprietario M4. Cambiamenti sostanziali sono previsti anche per il design del modello del 2026, con un aspetto estremamente più compatto rispetto a quanto visto finora. Il nuovo chip proprietario, presumibilmente chiamato M6, sarà costruito con un nuovo processo produttivo a 2 nanometri: ciò comporterà delle sostanziali novità in termini di design, tecnologia del display e performance generali. Aspettiamoci dunque per il prossimo anno pochi cambiamenti rilevanti per la serie 2025, in vista di uno stravolgimento vero e proprio per l'anno successivo.