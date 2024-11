Lords of the Fallen supporta PS5 Pro con l'aggiornamento di oggi

Sulla nuova console Sony Lords of the Fallen ha aumentato la densità dei pixel del 40%, migliorando la modalità prestazioni portandola a 1440p per un output a 4K e 60 fps , mentre la modalità qualità gira a 4K reali e 30 fps.

Lords of the Fallen supporta PS5 Pro grazie a un aggiornamento che Hexworks e CI Games hanno pubblicato oggi, e che porta il gioco alla versione 1.6 introducendo diverse interessanti novità.

Le altre novità dell'aggiornamento 1.6

Annunciato alcuni giorni fa, l'aggiornamento che introduce il supporto a PS5 Pro in Lords of the Fallen include anche tanti altri contenuti. "Con la versione 1.6, i nuovi giocatori di Lords of the Fallen avranno maggiori poteri nel loro viaggio attraverso Mournstead, grazie a una serie di cambiamenti nella prima parte del gioco", si legge nel comunicato stampa. "Tra questi, un'introduzione più graduale alle abilità uniche della Lampada Umbra e una migliore navigazione nell'area del tutorial."

Uno dei boss di Lords of the Fallen

"Per quanto riguarda la comunità più ampia, una richiesta molto sentita dai giocatori è stata la possibilità di esplorare più a fondo l'Umbral, il regno secondario e più oscuro del gioco che si affianca al suo mondo principale."

"Pur conservando il suo fascino oscuro e la sua tensione, le modifiche - che includono paesaggi sonori più sottili, una curva di spawn dei nemici regolata per migliorare il ritmo e un effetto vignetta ridotto - si combinano per supportare meglio l'esplorazione dell'Umbral."

"L'aggiornamento è completato da una serie di ulteriori aggiornamenti delle prestazioni e da ulteriori aggiustamenti della difficoltà, tra cui la ridistribuzione dei mob, l'aggiustamento della percezione dei nemici a distanza e il miglioramento del platforming."