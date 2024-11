Starfield ha una mod che elimina i caricamenti tra interni ed esterni nelle città

Ovviamente non si tratta di una soluzione definitiva al problema e non va a rimuovere tutti gli stacchi collegati all'accesso all'archivio, ma rappresenta una soluzione furba perché si basa su un semplice stratagemma che, almeno in parte, va a migliorare la possibilità di immedesimazione in Starfield.

Tra le mod recenti più interessanti per Starfield è stato segnalato l'arrivo della mod "Seamless City Interiors", che di fatto elimina alcuni caricamenti presenti nel gioco standard, in particolare per quanto riguarda il passaggio da esterni a interni e viceversa nelle città.

Un piccolo trucco

Sviluppata dal modder PanConKeso, la mod Seamless City Interiors disponibile su NexusMods a questo indirizzo, di fatto, "inganna" il gioco facendo credere al codice che le aree al chiuso delle città siano in effetti parte del mondo esterno.

In questo modo, sia le parti indoor che outdoor delle città di Starfield rientrano in un insieme unico, cosa che rende il passaggio da una parte all'altra "seamless", ovvero senza stacchi.

C'è da dire che la mod è ancora in versione provvisoria, dunque potrebbe avere bug e problemi vari, non essendo ancora stata testata in maniera completa in tutte le situazioni.

Inoltre, al momento funziona solo su alcune città maggiori di Starfield, dunque non è ancora applicata a tutte le aree possibili. In ogni caso, è compatibile con altre mod, dunque può essere usata in connessione con altre per una maggiore personalizzazione dell'esperienza di gioco.

Ricordiamo che a fine settembre Starfield ha ricevuto la prima espansione Shattered Space, mentre sul fronte mod nei giorni scorsi abbiamo visto quella che mira a ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion nello spazio.