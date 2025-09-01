Il tuo prossimo controller per Switch, Mobile e PC costa pochissimo: effetto Hall e Dual Vibration

Oggi, in occasione di una nuova tornata di promozioni attive su AliExpress, è disponibile ad un prezzo davvero super allettante e competitivo il controller Gamesir T4 Nova Lite. Si tratta di un pad compatibile con dispositivi mobile, sia Android che iOS, con Nintendo Switch e anche con PC.
Il prezzo a cui viene venduto lo rende un'occasione davvero imperdibile e che potrebbe rendere la consueta lunga attesa delle spedizioni AliExpress meno amara: 5,35€. Puoi acquistare il controller a questo prezzo direttamente tramite questo link.
Le caratteristiche del controller
Il GameSir T4 Nova Lite è un controller progettato per offrire prestazioni precise e affidabili, grazie ai joystick dotati di Hall Effect, che eliminano completamente problemi di "dead zone" e drifting, garantendo una risposta sempre accurata. I trigger lineari, simili a quelli del DualSense, rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva, soprattutto nei titoli che richiedono sensibilità e controllo progressivo.
Pensato per la massima versatilità, il T4 Nova Lite supporta tre modalità di connessione: Bluetooth, dongle wireless 2.4G e USB-C. Infine, il controller integra anche una funzione Turbo a 20 Hz, attivabile su pulsanti personalizzabili con un'autonomia che garantisce fino a 10 ore di utilizzo.