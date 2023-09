Immortals of Aveum, l'aggiornamento 3 è in arrivo e migliorerà il gioco su PC e console

Ascendant Studios ed EA hanno dettagliato l'aggiornamento 3 di Immortals of Aveum per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Stando alle note ufficiali della patch condivise in anticipo, questa patch dovrebbe migliorare la qualità grafica del gioco su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inoltre, questo aggiornamento migliora le prestazioni, include vari miglioramenti visivi all'upscaling specifici per console e risolve alcuni problemi col DLSS 3 su PC.

La scorsa settimana, Ascendant Studios aveva distribuito il secondo aggiornamento del gioco per migliorare i cali di frame e lo stuttering. Inoltre, tale patch includeva anche varie correzioni di bug.