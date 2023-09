Dieci anni di Final Fantasy 14, intervista a Naoki Yoshida

Il Producer Naoki Yoshida ci parla di come Final Fantasy 14 è cambiato, di come vorrebbe che cambiasse e di quanto i grappoli d'uva ancora lo tormentino.

Poco più di dieci anni fa, all'incirca in questo periodo dell'anno, stavo facendo avanti e indietro dall'Emilia. Una settimana sì e una no durante il weekend smontavo il PC, lo caricavo in macchina e lo portavo a casa di un amico, dove giocavamo a Final Fantasy 14. O meglio, a A Realm Reborn, che è il secondo Final Fantasy 14 ad aver visto la luce, ma l'unico che valga la pena ricordare. Dopo tutti questi anni e le migliaia di caratteri spesi per descrivere l'incredibile percorso di redenzione del gioco non ha senso tornarci sopra, ma per amore di completezza credo vi basti sapere che è in ultima analisi una storia di rivincita, nella quale un producer, Naoki Yoshida, sostenuto da un team pieno di talento, ha preso in mano un gioco online mal pensato e lo ha trasformato in un prodotto di grandissimo successo, capace di diventare il riferimento del suo genere e uno dei pilastri su cui si fonda l'intero bilancio di Square Enix, suo sviluppatore ed editore. Oltre l'indiscussa capacità di intercettare i gusti della gente, dimostrata negli anni con quattro espansioni (Heavensward, Stormblood, Shadowbringer e Endwalker) capaci di far crescere di volta in volta il suo pubblico, Yoshida ha dimostrato anche che un diverso rapporto con la community fosse possibile, un rapporto fatto di comunicazioni costanti, feedback effettivamente tenuti in considerazione e addirittura incontri di persona. Quest'ultimo aspetto non è secondario: Square Enix organizza abitualmente (solitamente in concomitanza con l'uscita delle espansioni) degli eventi dedicati alla community di Final Fantasy 14, chiamati (non con troppa fantasia) Fan Festival, nei quali i fan si radunano per incontrare il team di sviluppo, partecipare ad attività pensate apposta per loro, come cavalcare un Behemot meccanico o ascoltare panel tenuti da chi effettivamente il gioco lo fa. Al netto del valore informativo dei Fan Festival (sono i posti dove vengono fatti i più importanti annunci legati al gioco) quello che conta è che creano un legame tra i giocatori e il team di sviluppo, che viene ormai solitamente trattato come si trattano le rockstar.

Dieci anni di successi Naoki Yoshida, in arte Yoshi-P, è il responsabile del team di Final Fantasy 14 "Onestamente parlando", racconta Yoshida in un'intervista che ci ha concesso in occasione dei dieci anni di Final Fantasy 14, "non ci aspettavamo questo tipo di popolarità nei confronti del team di sviluppo, e ci sono effettivamente delle difficoltà nell'affrontarla. Uno dei nostri compiti è effettivamente quello di mostrarci e salire un palco per creare la miglior connessione con i giocatori, ma tutti i risultati che ha ottenuto Final Fantasy 14 sono arrivati tramite il duro lavoro dell'intero team di sviluppo, non solo del nostro". La fama che si è guadagnato Yoshida negli anni non è frutto di qualche coincidenza fortunata, ma il risultato di un lungo percorso iniziato nel 1993 come stagista in Hudson Soft, continuato nel 2004 in Square Enix e infine definitivamente coronato nel 2015, anno in cui si è preso la guida della Creative Business Unit III, uno degli studi interni di Square Enix. Quello che negli anni è stata identificata come la prima causa di insuccesso del primo Final Fantasy 14 Online fu l'eccessiva autoreferenzialità del team di sviluppo, che si concentrò a creare un gioco la cui spinta creativa era data dal solo desiderio di differenziarsi da Final Fantasy XI (il precedente, e ancora attivo, MMORPG di Square Enix) e non dal mettere in piedi un universo effettivamente credibile e divertente da popolare. "Tra tutti i giochi online, i MMORPG comportano la creazione di un mondo vero e proprio, il che significa che i rischi e le ore di sviluppo sono nettamente superiori rispetto agli altri tipi di gioco. Pertanto, è molto importante conoscere il più precisamente possibile cosa il mercato accetta e apprezza. In passato, i titoli pubblicati erano meno numerosi e di conseguenza la concorrenza era minore, quindi era più facile attirare le persone solo attraverso la novità. Oggi non è più così". In un ambiente che ci mette poco a diventare estremamente tossico nei confronti di interi team di sviluppo per il (presunto) mancato raggiungimento di standard esistenti talvolta nella sola immaginazione dei fan, la community di Final Fantasy 14 si è sempre dimostrata differente, sia nei confronti di Yoshida e di chi il gioco lo fa, sia nei confronti di chi invece lo gioca. "Se il pubblico ci accorda la sua fiducia, tutto quello che possiamo fare e lavorare ancora più sodo con dedizione e onestà, provando a non tradirla". Questa fiducia, però, non si è creata da sola, per magia, ma dopo che si è attivato un onesto (pure nei limiti di un rapporto, quello tra editore e utente, che non è mai paritario) scambio di idee con la community, che è stata sin da subito abituata ed educata ad un certo tipo di aspettative. In media però i Guerrieri della Luce (è questo il ruolo che ogni giocatore ha all'interno di Final Fantasy 14) si sono dimostrati empatici e collaborativi non solo verso il team di sviluppo, ma anche, se non soprattutto, nei loro stessi confronti. Negli anni si è spesso parlato dei toccanti tributi di alcune gilde o di interi server verso un giocatore o un artista che sono mancati, così come c'è sempre stata una grande apertura nell'accettare una società più fluida e meno legata a definizioni legate al genere o all'orientamento sessuale. La società insomma, sta cambiando, così come sta cambiando il suo riflesso all'interno dei videogiochi, soprattutto quelli che hanno come valore aggiunto la componente "sociale" dell'esperienza, come appunto i MMORPG. "Con la diffusione dei social media la capacità degli individui di portare avanti le proprie istanze è enormemente cresciuta", spiega Yoshida proprio in riferimento ai profondi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo e al fatto che questi possano in qualche modo riflettersi anche in Final Fantasy 14 o nell'industria in generale, "le cose in cui si crede possono ora essere affermate con più forza, ma nonostante le discussioni siano ora più vivaci, penso che sia anche diventato più difficile trovare una risposta che possa essere sempre considerata giusta in uno specifico momento". Per Yoshida, che comunque ha una posizione per alcuni problematica sulla questione della rappresentanza, è ancora presto per parlare di una presa di coscienza comune da parte dell'industria su tematiche così importanti e delicate perché il più delle volte certi discorsi sono portati avanti dalle singole policy e iniziative delle diverse aziende: "le persone che guidano l'industria dei videogiochi sono anch'essi degli esseri umani. D'ora in avanti sarà sempre più necessario avere politiche chiare riguardo a questi temi. E penso che sia qualcosa che riguardi tutto il mondo dell'intrattenimento, non solo quello dei videogiochi".