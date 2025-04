INNO3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6 è in offerta su Amazon

La INNO3D GeForce RTX 4060 Compact è attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo di 317,00€ IVA inclusa. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. Progettata per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi , la INNO3D GeForce RTX 4060 Compact è alimentata dal coprocessore grafico NVIDIA GeForce RTX 4060 e supportata da 8 GB di memoria GDDR6. Con una velocità di clock di 1830 MHz, garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva anche con i titoli più esigenti.

Grazie all'interfaccia HDMI, la INNO3D GeForce RTX 4060 Compact è compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Il suo formato compatto permette un'installazione agevole anche nei case più piccoli, mantenendo comunque ottime prestazioni sia per il gaming che per attività creative come editing video e modellazione 3D.

INNO3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6

Il design compatto della INNO3D GeForce RTX 4060 Compact la rende una scelta ideale per chi cerca potenza senza occupare troppo spazio. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre prestazioni elevate per garantire un'esperienza di gioco senza compromessi e una gestione efficace delle applicazioni più pesanti.