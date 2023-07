Si torna a parlare del refresh di Intel Raptor Lake-S Desktop con alcuni nuovi dettagli

A seguito di questa conferma sono apparsi online anche i primi dati inerenti alle CPU desktop, nello specifico Raptor Lake-S che avrà un numero elevato di core e il supporto alle più veloci memorie DDR5. Il socket non subisce modifiche, confermando l'attuale LGA 1700 presente anche sulla tredicesima generazione, e sarà dunque la base della quattordicesima nelle varianti S desktop e in quelle mobile HX.

In una precedente notizia vi avevamo parlato di come la quattordicesima generazione di processori Intel sia pronta ad arrivare sul mercato. I rumor che si sono susseguiti prima dell'annuncio da parte di Intel Cina che vedevano una generazione ibrida hanno dunque trovato conferma e le CPU in arrivo entro la fine dell'anno saranno composte da architetture diverse, con Meteor Lake presente sulla linea Core e una versione Refresh di Raptor Lake per il resto della gamma .

Dal sito RedGamingTech emergono le prime specifiche di Raptor Lake Refresh

Il sito RedGamingTech è riuscito a fare ulteriore chiarezza su alcune specifiche tecniche che finora non erano ancora emerse online, come ad esempio il numero di core che avranno queste "nuove" CPU. Dai dati emersi si deduce l'aumento dei core in tutte le varianti, e a uscirne potenziata maggiormente è senza dubbio la linea i5, arrivando ad una conta totale di 16 core. Per chi non è ancora pronto ad un cambio di socket, che passerà a LGA 1851 nella quindicesima generazione il prossimo anno, ma vuole salire ulteriormente di livello, l'opzione più valida sarà rappresentata da quella che sarà la linea i7 che nel modello 14700K beneficerà anch'essa di un importante aumento di core, per un totale di 20 per la precisione.

Sebbene la quattordicesima generazione di Intel si presenti come una fase transitoria ed ibrida in attesa della successiva che abbraccerà completamente il cambio di socket e architettura, le CPU Raptor Lake Refresh sembrano comunque piuttosto competitive dai dati trapelati. A beneficiarne saranno ovviamente anche la linea i3 che raggiungerà i 6 core rispetto ai 4 attuali mentre per la gamma i9 la conta di core potrebbe rimanere identica, bloccata sui 24 core.