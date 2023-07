Xbox Game Pass Ultimate: abbonamento a Crunchyroll gratis da questa settimana

A partire dal 20 luglio 2023 , gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono usufruire di un abbonamento di 75 giorni a Crunchyroll Premium (piano Mega Fan) gratuito. "Guardate in streaming gli ultimi episodi di Jujustsu Kaisen, One Piece, Bluelock e altro, tutti senza pubblicità", si legge nel testo della promozione.

Non è cosa nuova, visto che era stata annunciata all'inizio di luglio, ma ricordiamo che da questa settimana sarà possibile riscattare un abbonamento gratuito a Crunchyroll di 75 giorni per chi è abbonato a Xbox Game Pass Ultimate .

Xbox Game Pass Ultimate e Crunchyroll, la nuova promozione

Questa iniziativa è disponibile sia per utenti nuovi o già registrati a Crunchyroll e bisogna tenere presente che l'abbonamento si rinnova automaticamente, di default, al termine del periodo di promozione, dunque casomai bisogna ricordarsi di disattivare il rinnovo.

L'iniziativa non è disponibile in Russia, Cuba, Cina, Iran, Giappone e Sudan, dunque in tutto gli altri paesi, compresa anche l'Italia, dovrebbe essere regolarmente disponibile per gli abbonati. La promozione può essere attivata a partire dal 20 luglio ed entro il 20 ottobre 2023, in base a quanto riferito, inoltre non sembra che possa essere utilizzata se abbiamo già utilizzato un trial di prova nell'anno precedente.