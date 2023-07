Survivor: Castaway Island annunciato da Microids, è basato sul celebre reality show

Microids in collaborazione con Banijay Brands ha annunciato Survivor: Castaway Island, un videogioco basato sul celebre show televisivo Survivor. Sviluppato da Magic Pockets, sarà disponibile a partire dal 3 ottobre 2023 su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

Per chi non lo conoscesse, Survivor è uno dei reality più seguiti al mondo, in cui partecipanti devono sopravvivere su un'isola deserta o, in generale, in un luogo ostile. È andato per la prima volta in onda nel 1997 in Svezia e da allora è stato riproposto in 50 versioni in vari paesi del mondo, inclusi gli USA (dove sono andate in onda ben 40 edizioni). È stato lanciato anche in Italia nel 2001, senza però ottenere il successo sperato, ma in compenso l'idea di base è stata ripresa, seppur con alcune differenze, dall'Isola dei Famosi.