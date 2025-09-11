Intel pubblica il driver 32.0.101.7029 con ottimizzazioni per Borderlands 4, FC 26 e altri giochi

Intel ha annunciato il rilascio del nuovo driver grafico versione 32.0.101.7029, disponibile per processori e schede grafiche compatibili. L'aggiornamento porta ottimizzazioni significative per alcuni dei titoli più attesi e richiesti, offrendo miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità.
Oltre alle ottimizzazioni, l'aggiornamento risolve alcuni bug riscontrati dagli utenti, in particolare su prodotti Intel Arc B-Series e A-Series, oltre che sulle GPU integrate nei processori Intel Core Ultra Series 2. Tra i fix più importanti troviamo la correzione di corruzioni grafiche su Mafia: The Old Country (DX12) e problemi di flickering texture su PEAK (DX12).
Intel driver 32.0.101.7029: i nuovi titoli ottimizzati e qualche problema noto
Il driver introduce il supporto Game On per i seguenti giochi:
- Borderlands 4
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- Dying Light: The Beast
Tuttavia, la nuova versione non è priva di problemi noti. Intel segnala possibili crash o cali di prestazioni in diversi scenari, tra cui World of Warcraft: Dragonflight durante il passaggio alle API DX11, prestazioni inferiori al previsto in Broken Arrow (DX11), e crash intermittenti nei benchmark di PugetBench per applicazioni come Davinci Resolve, Photoshop e Lightroom. Alcuni software come Adobe Premiere Pro e Topaz Video AI potrebbero inoltre presentare crash o artefatti visivi in circostanze specifiche.
Intel driver 32.0.101.7029: compatibilità
Il driver supporta sistemi Windows 10 e 11 a 64 bit ed è compatibile con una vasta gamma di soluzioni Intel, tra cui:
- GPU dedicate: Intel Arc A-Series (Alchemist), Arc B-Series (Battlemage), Iris Xe DG1
- GPU integrate: Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake e Arrow Lake), Core Ultra (Meteor Lake), Core di 11ª, 12ª, 13ª e 14ª generazione
Gli utenti possono scaricare la nuova versione direttamente dal sito ufficiale Intel, dove sono disponibili anche le note di rilascio complete in formato PDF.