Intel pubblica il driver 32.0.101.7029 con ottimizzazioni per Borderlands 4, FC 26 e altri giochi

Intel ha annunciato il rilascio del nuovo driver grafico versione 32.0.101.7029, disponibile per processori e schede grafiche compatibili. L'aggiornamento porta ottimizzazioni significative per alcuni dei titoli più attesi e richiesti, offrendo miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità.

Oltre alle ottimizzazioni, l'aggiornamento risolve alcuni bug riscontrati dagli utenti, in particolare su prodotti Intel Arc B-Series e A-Series, oltre che sulle GPU integrate nei processori Intel Core Ultra Series 2. Tra i fix più importanti troviamo la correzione di corruzioni grafiche su Mafia: The Old Country (DX12) e problemi di flickering texture su PEAK (DX12).