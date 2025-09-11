2

Intel pubblica il driver 32.0.101.7029 con ottimizzazioni per Borderlands 4, FC 26 e altri giochi

Intel ha pubblicato il driver 32.0.101.7029 con ottimizzazioni dedicate ai prossimi titoli in uscita: EA Sports FC 26, Borderlands 4 e altri giochi.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2025
Borderlands 4

Intel ha annunciato il rilascio del nuovo driver grafico versione 32.0.101.7029, disponibile per processori e schede grafiche compatibili. L'aggiornamento porta ottimizzazioni significative per alcuni dei titoli più attesi e richiesti, offrendo miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità.

Oltre alle ottimizzazioni, l'aggiornamento risolve alcuni bug riscontrati dagli utenti, in particolare su prodotti Intel Arc B-Series e A-Series, oltre che sulle GPU integrate nei processori Intel Core Ultra Series 2. Tra i fix più importanti troviamo la correzione di corruzioni grafiche su Mafia: The Old Country (DX12) e problemi di flickering texture su PEAK (DX12).

Intel driver 32.0.101.7029: i nuovi titoli ottimizzati e qualche problema noto

Il driver introduce il supporto Game On per i seguenti giochi:

  • Borderlands 4
  • EA Sports FC 26
  • Hollow Knight: Silksong
  • Dying Light: The Beast
Tuttavia, la nuova versione non è priva di problemi noti. Intel segnala possibili crash o cali di prestazioni in diversi scenari, tra cui World of Warcraft: Dragonflight durante il passaggio alle API DX11, prestazioni inferiori al previsto in Broken Arrow (DX11), e crash intermittenti nei benchmark di PugetBench per applicazioni come Davinci Resolve, Photoshop e Lightroom. Alcuni software come Adobe Premiere Pro e Topaz Video AI potrebbero inoltre presentare crash o artefatti visivi in circostanze specifiche.

Intel driver 32.0.101.7029: compatibilità

Il driver supporta sistemi Windows 10 e 11 a 64 bit ed è compatibile con una vasta gamma di soluzioni Intel, tra cui:

  • GPU dedicate: Intel Arc A-Series (Alchemist), Arc B-Series (Battlemage), Iris Xe DG1
  • GPU integrate: Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake e Arrow Lake), Core Ultra (Meteor Lake), Core di 11ª, 12ª, 13ª e 14ª generazione
Intel Core Ultra
Intel Core Ultra

Gli utenti possono scaricare la nuova versione direttamente dal sito ufficiale Intel, dove sono disponibili anche le note di rilascio complete in formato PDF.

#Tecnologia
