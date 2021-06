iOS 15 compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 14, elenco completo

Questo significa che il nuovo iOS 15 sarà compatibile anche con l'originale iPhone SE e con iPhone 6s , andando dunque piuttosto indietro nel tempo e dimostrando un supporto notevole anche per i dispositivi non propriamente di ultima generazione da parte di Apple.

Apple iOS 15 sarà compatibile con tutti gli iPhone che supportano già iOS 14 , dunque si tratta di una grande quantità di dispositivi, contrariamente a quanto si poteva pensare inizialmente in base a voci che parlavano di una compatibilità limitata ai modelli più recenti.

Abbiamo visto nella giornata di oggi le novità per notifiche, messaggi e mappe alla WWDC 2021 per iOS 15, oltre a widget, schermata home e multitasking per iPadOS 15.