watchOS 8, le novità del sistema operativo per Apple Watch alla WWDC 2021

watchOS 8, il nuovo sistema operativo per Apple Watch, è stato presentato alla WWDC 2021 con le sue novità, tra feature inedite e aggiornamenti.

In uscita questo autunno insieme a iOS 15, iPadOS 15 e MacOS Monterey, watchOS 8 andrà a migliorare le caratteristiche dell'app Respirazione tramite nuove funzionalità pensate per la meditazione e la riflessione, arricchite da inedite animazioni.

Anche l'app che monitora il sonno riceverà degli aggiornamenti, e in watchOS 8 andrà a tracciare la qualità del riposo, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e i ritmi respiratori. Tutti questi dati finiranno naturalmente nell'app Salute per avere un quadro generale delle condizioni fisiche.

watchOS 8.

L'app Allenamento vedrà l'arrivo di nuovi esercizi e routine per il servizio in abbonamento Apple Fitness+, ma ci saranno anche elementi come le watch face Ritratto, con foto personalizzabili, e un redesign dell'app Foto.

Verranno infine aggiornate l'app Messaggi, con la possibilità di rispondere in vari modi e una modalità Scribble più flessibile, e le app Musica e Meteo, ridisegnate nell'interfaccia.