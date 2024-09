iOS 18 ha una funzione per iPhone che rende più facile installare pezzi di ricambio

Apple ha introdotto una nuova funzionalità in iOS 18, denominata "Repair Assistant", progettata per facilitare la configurazione dei componenti sostitutivi dopo una riparazione dell'iPhone. Questa innovazione è compatibile esclusivamente con i componenti originali Apple e assicura che l'iPhone funzioni correttamente dopo essere stato riparato con un componente Apple.

Ad esempio, un display sostitutivo può essere configurato con Repair Assistant per garantire l'accesso a funzioni come True Tone, la luminosità automatica e altre. Nel caso della batteria, il processo di configurazione assicura il corretto funzionamento della segnalazione dello stato di salute della batteria.

La funzione può essere utilizzata anche per configurare componenti installati prima dell'uscita di iOS 18, che come sappiamo arriverà a breve. Gli utenti che hanno sostituito la batteria con una di terze parti, ma utilizzando una batteria Apple originale, possono configurarla come componente Apple originale.

Dopo l'installazione di iOS 18, se è presente un componente configurabile, questo apparirà nella sezione "Parti e servizio" all'interno delle impostazioni dell'app. Gli utenti che non hanno effettuato alcuna riparazione non vedranno questa sezione. Apple ha dichiarato che Repair Assistant è compatibile con iPhone 12 e modelli successivi. Batterie, fotocamere, display e altri componenti possono essere configurati utilizzando questo strumento.

Repair Assistant era stato inizialmente annunciato da Apple ad aprile, con la promessa di essere introdotto in autunno. Questa funzione offre la possibilità di utilizzare componenti Apple originali usati per riparazioni completamente funzionali. Come parte di questa iniziativa, Apple sta estendendo il blocco di attivazione ai componenti dell'iPhone per scoraggiare il furto di iPhone allo scopo di smontarli per ricavarne i componenti.

E voi aspettavate questa funzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre se siete interessati a iPhone 16, Watch Series 10 e AirPods 4, qui vi raccontiamo cosa cambia davvero rispetto ai precedenti modelli.