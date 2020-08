iPhone 12, il modello da 6,1 pollici arriverà prima degli altri?

Ormai è una certezza: l'uscita di iPhone 12 verrà rinviata di alcune settimane, e a confermarlo è stata proprio Apple. Pazienza: per poche settimane si potrà comunque aspettare. Ciò comunque non significa che, anche nel rilasciano dei vari modelli, non vi saranno alcune differenze: sappiate ad esempio che l'iPhone 12 da 6,1 pollici dovrebbe arrivare prima degli altri sul mercato.

A riportare quella che è attualmente in tutto e per tutto un'indiscrezione priva di conferme è MacRumors. L'iPhone 12 dotato del display da 6,1 pollici, vale a dire l'iPhone 12 Max e l'iPhone 12 Pro, arriverà sul mercato prima delle versioni da 5,4 pollici (cioè dell'iPhone 12 standard) e da 6,7 pollici (cioè dell'iPhone 12 Pro Max).

Passando ad esaminare i motivi, ciò sarebbe dovuto ai rifornimenti di schede madri realizzate con la tecnologia Substrate-like PCB (SLP): i componenti per le varianti da 6,1 pollici sarebbero già stati spediti, per gli altri bisognerà invece attendere la fine di agosto 2020. Da qui i vari slittamenti.

Bisogna ricordare che queste indiscrezioni più recenti sono perfettamente in sintonia con alcuni rumor delle scorse settimane, e che dunque potrebbero rivelarsi veritiere. Ad ogni modo, non possiamo fare altro che attendere nuovi chiarimenti da Apple: vi terremo aggiornati.