0

iPhone 16 Plus: risparmia con il coupon e acquistalo ad un super prezzo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è possibile risparmiare sull'acquisto di iPhone 16 Plus grazie all'applicazione di un coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/12/2025
iPhone 16 Plus

Oggi, su AliExpress, in occasione delle nuove offerte per le festività natalizie, è presente e disponibile una promozione molto interessante su iPhone 16 Plus: si tratta di uno sconto ottenibile tramite coupon dal valore di 65€ con il codice MULTI65 (o in alternativa ITGS65) per un costo finale d'acquisto di 777,18€. Puoi acquistare il telefono tramite questo link.

L'iPhone 16 Plus porta l'esperienza d'uso a un livello superiore, grazie a funzioni intelligenti e a una progettazione pensata per offrire potenza, creatività e durata. Con il Controllo fotocamera, ad esempio, scattare foto e registrare video diventa ancora più immediato: strumenti come zoom e profondità di campo sono sempre a portata di mano, permettendo di cogliere l'inquadratura perfetta in qualsiasi situazione.

Ulteriori dettagli

Il comparto fotografico è stato migliorato: l'ultra-grandangolo con autofocus offre dettagli nitidi anche negli scatti macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP assicura immagini ad alta risoluzione. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente inoltre di avvicinarsi al soggetto senza perdere definizione.

71G4Ub Ggsl Ac Sl1500

Al cuore dell'iPhone 16 Plus c'è il chip A18, progettato per supportare Apple Intelligence, offrire prestazioni grafiche da console e mantenere un'efficienza energetica sorprendente. L'autonomia aumenta fino a 27 ore di riproduzione video, con ricarica via USB-C o MagSafe. Il design combina un resistente guscio in alluminio aerospaziale con un display Super Retina XDR da 6,7" protetto dal Ceramic Shield.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iPhone 16 Plus: risparmia con il coupon e acquistalo ad un super prezzo su AliExpress