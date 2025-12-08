WhatsApp testa una funzione di sicurezza Android nella versione beta per iOS: ecco cosa cambia per gli utenti

WhatsApp sta introducendo una funzione pensata per semplificare la sicurezza avanzata degli account iOS: le Strict Account Security Settings. Già disponibili per Android con la versione beta 2.25.36.15, queste impostazioni permettono agli utenti di attivare un livello di protezione elevato tramite un unico interruttore, consolidando le migliori misure di privacy e sicurezza dell'app senza dover gestire manualmente più opzioni.
La novità sta arrivando anche su iOS con la beta 25.36.10.70, disponibile su TestFlight, offrendo un'esperienza uniforme tra le due piattaforme.
Cosa cambia con la nuova funzione di sicurezza su WhatsApp?
Una volta attivata la modalità avanzata, WhatsApp blocca i media provenienti da contatti sconosciuti, disabilita l'anteprima dei link, silenzia le chiamate da numeri non salvati, limita le inviti ai gruppi solo ai contatti conosciuti e impone la verifica in due passaggi. Inoltre, la visibilità del profilo viene limitata e le chiamate vengono instradate tramite i server di WhatsApp per proteggere l'indirizzo IP.
Tutte queste protezioni funzionano insieme in maniera coerente, riducendo al minimo i rischi di attacchi mirati e facilitando la gestione della sicurezza anche per chi non è esperto. La funzione include anche notifiche di sicurezza quando cambia il codice di crittografia di un contatto, assicurando che le conversazioni rimangano sicure
Un quadro completo delle funzioni di sicurezza attive sul proprio account WhatsApp
Pur essendo possibile disattivare la modalità avanzata, alcune misure chiave, come la verifica in due passaggi, rimangono attive per mantenere un livello minimo di protezione. Gli utenti possono consultare l'elenco delle impostazioni attive in Impostazioni > Privacy > Avanzate > Strict Account Settings, ottenendo così una panoramica completa delle difese attive.
Questa funzione semplifica la gestione della sicurezza avanzata, combinando opzioni altrimenti distribuite su più sezioni. Al momento, la modalità è in fase di test su iOS, bisognerà pazientare ancora un po' e consentire a WhatsApp di perfezionarla prima di un'eventuale diffusione globale.