WhatsApp testa impostazioni di sicurezza più "rigide" contro gli attacchi informatici

WhatsApp sta lavorando a una nuova modalità di sicurezza pensata per chi ritiene di poter essere esposto a minacce informatiche. La funzione, individuata nell'ultima versione beta per Android 2.25.33.4 pubblicata sul Play Store, non è ancora disponibile per i tester, ma i primi dettagli emersi lasciano intendere che avrà un ruolo importante nella protezione degli account.

Questa novità, ancora priva di un nome definitivo, consentirà di applicare automaticamente le configurazioni più restrittive tra le opzioni di privacy e sicurezza già presenti sull'app, unificando più livelli di protezione in un'unica impostazione. L'obiettivo è offrire un modo rapido per mettere al sicuro il proprio profilo, senza dover intervenire manualmente su ogni singola voce.