Battlefield 6 sta per cambiare le impostazioni della mira assistita: ecco in che modo

Battlefield 6 è disponibile su PC e su console, ovviamente, e bene o male tutte le versioni sono identiche in termini di contenuti e funzionalità, se non per un piccolo ma grande dettaglio: se si usa il controller, si ha il supporto delle mira assistita.

Dopo la pubblicazione del gioco base e anche della modalità battle royale chiamata RedSec, pare che sia arrivato il momento per lo sviluppatore, DICE, di rivedere le impostazioni della mira assistita.