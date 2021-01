iPhone pieghevole, Apple valuta due diversi prototipi: ecco le caratteristiche

Sembra che Apple stia valutando due differenti prototipi dell'iPhone pieghevole, il modello dello smartphone dotato appunto di schermo pieghevole: lo sostiene un report dell'Economic Daily Times.

L'ultima volta che abbiamo parlato del fantomatico iPhone con schermo pieghevole è stato lo scorso marzo, ma è chiaro che nel frattempo i progettisti della casa di Cupertino hanno compiuto dei sostanziali passi in avanti.

Nello specifico, i due prototipi di cui si parla vantano caratteristiche molto diverse, praticamente agli antipodi: in un caso si tratterebbe di un fattore di forma con display pieghevole in verticale, nell'altro in orizzontale.

Il primo prototipo che pare abbia superato i test interni si pone dunque come un dispositivo simile al Surface Duo ma con una cerniera particolarmente sottile, ed è lo stesso che il celebre leaker Jon Prosser ha citato qualche settimana fa.

Il secondo prototipo messo a punto da Apple avrebbe invece un fattore di forma sulla falsariga del Samsung Galaxy Z Flip, dunque a conchiglia ed equipaggiato con uno schermo pieghevole OLED prodotto da Samsung.

Quale dei due modelli verrà preso in considerazione per l'effettivo sviluppo dello smartphone? Lo scopriremo nei prossimi mesi, del resto non c'è fretta: per il lancio si parla quantomeno della fine del 2022.