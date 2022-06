Join the Indie: data, orari e ospiti della quarta edizione dell'evento videoludico di giugno 2022

Videogames Party Srl ha annunciato che Join the Indie si svolgerà il 10 e 11 giugno, dalle ore 15:00 alle 18:00. Sarà possibile seguirlo su Twitch, tramite il canale di multiplayer.it. Inoltre, sarà amplificata e re-streammata dagli Influencer coinvolti nell'iniziativa.

Ecco la comunicazione ufficiale: "Join the Indie è un format creato da Videogames Party Srl per raccontare agli amanti di videogiochi gli sviluppatori italiani è arrivato alla quarta edizione sempre in collaborazione con INTEL (azienda multinazionale statunitense tra le più importanti a livello mondiale nella produzione di dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset per motherboard, chip per schede video e molti altri circuiti integrati)."

Tra gli ospiti del JOIN vi saranno i seguenti Studi: Another Reality, Cordens Interactive, Jyamma Games, MoonWolf, Nacon Studios, ReplyGameStudio, Smallthingstudios, Stormind Games, Trinity, 34bigthings.

Ci saranno poi una serie di ospiti speciali, che saranno presenti sia in loco che tramite diretta:

Marco Massarutto: Co-Founder, Executive&Licensing Manager di Kunos Simulazioni.

Mark W. Baer: Figlio di Ralph, considerato il padre dei Videogiochi.

Louise Castle: Fondatore di Westwood Studios.

Andrea Babich: Lead Narrative Designer di Mario+Rabbids: Kingdom Battle presso Ubisoft Italia.

Infine, il 10 giugno 2022 potremo vedere l'esibizione live di un noto musicista, David Wise. Appassionato di musica per videogiochi, ha lavorato ad oltre 100 titoli, tra cui: Donkey Kong Country - Tropical Freeze, Diddy Kong Racing, Starfox Adventures, Tengami, Snake Pass e Yooka Laylee.

Segnatevi quindi sul calendario questo imperdibile evento!